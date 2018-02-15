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Bitcoin'de toparlanma devam ediyor

Dijital para Bitcoin'in fiyatında toparlanma devam ediyor.

Bitcoin'de toparlanma devam ediyor
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Bitcoin, dün yüzde 10'a yakın artışla 9.477 dolar seviyesinden kapandıktan sonra, bu sabah da 9742,72 dolar seviyesini gördü.

1 Şubat'tan bu yana ilk kez bu seviyelere ulaşan Bitcoin fiyatı, Coindesk.com'a göre şu sıralarda düne göre yüzde 2,35 artışla 9703,04 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatındaki toparlanmaya neden olarak, Güney Koreli regülatörlerin dijital paralara yönelik yaklaşımlarında biraz daha ılımlı bir tavır takınmaya başlamalarının kripto para işlem platformlarının kapatılacağı endişelerinin hafifletmesi gösteriliyor.

Yaşanan toparlanmaya rağmen Bitcoin fiyatı hala 2017 sonuna göre yüzde 30 oranında aşağıda.

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