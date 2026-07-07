Bitcoin'de toparlanma durakladı

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Bitcoin, gece işlemlerinde iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra salı sabahı geriledi. Kripto varlık, son yükseliş ivmesinin zayıflamasıyla TSİ 10.38’de yayımlanan piyasa değerlendirmesine göre yüzde 0,7 düşüşle 63.355 dolara indi.

Bitcoin gece saatlerinde 64.539 dolara kadar yükselmişti. LSEG verileri, fiyatın bu seviyeden geri çekildiğini gösterdi. BTCUSD göstergesi aynı haber akışında yüzde 1,45 ekside yer aldı.

Geri çekilmede teknoloji hisselerindeki yeni baskı ve jeopolitik riskler etkili oldu. Samsung sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamaması, teknoloji tarafında risk iştahını zayıflattı. Hürmüz Boğazı yakınında iki ticari gemiye yönelik füze saldırısı haberi de piyasada güvenli liman ve riskten kaçış eğilimini artırdı.

Teknoloji baskısı kripto iştahını sınırladı

Bitcoin, son günlerde zayıf ABD istihdam verileri sonrası faiz artırımı beklentilerindeki gerilemeden destek bulmuştu. Ancak teknoloji hisselerinde yeniden satış baskısı oluşması, kripto piyasasındaki toparlanmayı sınırladı. Yatırımcılar, yapay zeka ve çip sektörü hisselerindeki yüksek beklentilerin piyasa geneline nasıl yansıyacağını izliyor.

Samsung’un sonuçları, teknoloji rallisinde değerleme tartışmalarını yeniden öne çıkardı. Piyasa, şirketin finansallarını yüksek beklentilere göre değerlendirdi. Sonuçların yatırımcıları ikna etmekte zorlanması, riskli varlıklar üzerinde baskı yarattı.

Bitcoin, son dönemde teknoloji hisseleriyle daha yüksek korelasyon gösteren riskli varlıklar arasında yer alıyor. Teknoloji hisselerindeki satış baskısı arttığında, kripto piyasasında da kâr realizasyonu eğilimi güçlenebiliyor. Salı sabahı yaşanan düşüş, bu ilişkiyi yeniden görünür hale getirdi.

Gece görülen 64.539 dolarlık tepe, kısa vadeli alıcıların hâlâ piyasada aktif olduğunu gösterdi. Ancak fiyatın 63.355 dolara geri çekilmesi, yükselişin şimdilik ivme kaybettiğine işaret etti. Bitcoin için kısa vadeli görünüm, teknoloji hisselerindeki risk iştahına daha duyarlı hale geldi.

Hürmüz Boğazı gerilimi risk fiyatlamasını artırdı

Jeopolitik riskler de Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. WSJ’nin ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre İran Devrim Muhafızları, salı günü erken saatlerde Hürmüz Boğazı yakınında iki ticari gemiye füze ateşledi. Haber akışı, Orta Doğu geriliminin yeniden piyasaların ana gündemine girdiğini gösterdi.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olduğu için bölgedeki her saldırı fiyatlamaları hızla etkileyebiliyor. Petrol ve navlun tarafındaki risk primi, enflasyon beklentileri üzerinden daha geniş finansal piyasalara taşınabiliyor. Kripto varlıklar da bu tür dönemlerde risk iştahındaki değişime duyarlı hareket ediyor.

Bitcoin geçmişte bazı dönemlerde alternatif değer saklama aracı olarak fiyatlansa da kısa vadeli piyasa davranışı daha çok likidite ve risk iştahına bağlı kalıyor. Jeopolitik gerilim yükseldiğinde yatırımcılar nakit, dolar ve kısa vadeli güvenli varlıklara yönelebiliyor. Salı sabahındaki fiyat hareketi, Bitcoin’in bu kez riskten kaçış kanalından etkilendiğini gösterdi.

Hürmüz hattındaki saldırı haberi, teknoloji satışlarıyla aynı döneme denk geldi. İki başlığın birleşmesi, Bitcoin’in gece gördüğü iki haftalık zirveden uzaklaşmasına neden oldu. Fiyatın 63.355 dolara inmesi, piyasanın kısa vadede haber akışına daha hassas kaldığını ortaya koydu.

Faiz beklentileri yükselişi destekledi

Bitcoin’in son toparlanması, geçen hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verilerinin ardından güçlenmişti. İstihdam piyasasındaki yavaşlama sinyali, ABD’de faiz artırımı beklentilerinin azaltılmasına yol açtı. Daha düşük faiz beklentisi, getirisi olmayan ve riskli varlık kategorisinde izlenen Bitcoin için destekleyici bir zemin oluşturdu.

Ancak piyasa yıl sonuna kadar hâlâ bir sıkılaşma ihtimalini fiyatlıyor. Faiz beklentilerindeki düşüş, bu nedenle tam bir gevşeme senaryosuna dönüşmedi. Bitcoin toparlanması da bu sınırlı rahatlamayla yükseldi, ancak teknoloji ve jeopolitik baskılar karşısında ivmesini koruyamadı.

ABD faiz patikası, Bitcoin için ana makro değişken olmaya devam ediyor. Daha yüksek faiz beklentisi, dolar ve kısa vadeli tahvillerin cazibesini artırabilir. Daha düşük faiz beklentisi ise kripto varlıklar gibi riskli piyasalara likidite desteği sağlayabilir.

Geçen haftaki zayıf istihdam verisi, Bitcoin’in 64.539 dolara kadar uzanan toparlanmasına zemin hazırladı. Buna karşın yıl sonu sıkılaşma beklentisinin tamamen ortadan kalkmaması, yükselişin kalıcılığını sınırladı. Piyasa, bundan sonra ABD verileri ve Fed iletişimi üzerinden yeni yön arayacak.

Kısa vadede 64.539 dolar eşiği izlenecek

Bitcoin için 64.539 dolar seviyesi kısa vadeli ilk referans haline geldi. Fiyatın bu seviyeden geri dönmesi, iki haftalık zirve bölgesinde satışların arttığını gösterdi. 63.355 dolar çevresindeki işlem seviyesi ise son yükselişin ne kadarının korunabileceği açısından izlenecek.

Teknik görünüm, toparlanmanın tamamen bozulduğunu göstermiyor. Ancak yükselişin hız kaybetmesi, alıcıların yeni bir katalizöre ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji hisselerinde baskının sürmesi halinde Bitcoin üzerinde yeniden satış baskısı oluşabilir.

Jeopolitik haber akışı da fiyatlamada belirleyici kalacak. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim petrol, dolar ve riskli varlıklar üzerinden kripto piyasasını etkileyebilir. Saldırıların sınırlı kalması fiyat baskısını azaltabilir. Yeni misilleme veya genişleme riski ise Bitcoin’de oynaklığı artırabilir.

Sonuç olarak Bitcoin’in son toparlanması salı sabahı durakladı. Fiyat, iki haftalık zirve sonrası 63.355 dolara çekildi. Teknoloji hisselerindeki baskı, Samsung sonuçlarına yönelik hayal kırıklığı, Hürmüz Boğazı gerilimi ve yıl sonuna kadar süren faiz sıkılaşması beklentisi, kripto piyasasında temkinli görünümü güçlendirdi.