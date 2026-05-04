Bitcoin'de zirve kısa sürdü! Sert satış geldi

Kripto para piyasalarında sert dalgalanma yaşandı.

Bitcoin, 80.500 doların üzerine çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanmasıyla yönünü aşağı çevirdi.

Al Jazeera'nin, IRGC kaynaklı haberine göre, Devrim Muhafızları'nın uyarılarına rağmen ilerleyen bir ABD Donanması gemisinin Hürmüz Boğazı yakınlarında iki füzenin hedefi olduğu iddia edildi. Söz konusu gelişme, bölgede tansiyonun hızla yükseldiğine işaret etti.

Saldırı iddiaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazdan geçen gemilere yönelik yeni bir misyon başlatıldığını duyurmasının hemen ardından geldi. Trump, söz konusu girişimi "Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ülkeleri ve özellikle İran adına insani bir jest" sözleriyle değerlendirmişti.

Bitcoin'de sert geri çekilme

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatı hızlı bir düşüşle 78.000 dolar seviyesine geriledi. Gün içinde 80.500 doların üzerine çıkan kripto varlık, bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Bitcoin şu sıralarda ise 78.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Likidasyonlar arttı

Piyasalardaki oynaklık altcoinlere de yansırken, son 24 saatte toplam likidasyon miktarı 450 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 70 milyon dolarlık kısmının yalnızca son bir saat içinde gerçekleştiği belirtildi.