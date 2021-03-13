Bitcoin'den yeni rekor: 60 bin doları aştı
Bitcoin'in değeri bugün 60 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Kripto paranın değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.
Bitcoin, 60.266 dolar seviyesini görerek yeni rekora imza attı. Bitcoin 60.622,00 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 59.945.00 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.
Bitcoin hafta içinde kripto paralara olan kurumsal ilginin yeniden artmasıyla birlikte ivme kzanamış, Goldman Sachs, kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklarken petrol milyarderi Kjell Inge Rokke de Seetee isimli yeni bir girişimle Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapacağını duyurmuştu.