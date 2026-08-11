Bitcoin’ın 65 bin dolar atağı kısa sürdü: Kazançlar silindi

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Bitcoin fiyatı yeni haftada 65 bin dolar eşiğini aşmasının ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi. Gün içinde 65 bin 308 doları gören lider kripto para, satışların hızlanmasıyla 63 bin 771 dolara kadar geriledi ve son kazanımlarının önemli bölümünü geri verdi.

65 bin doların üzerinde tutunamadı

Bitcoin fiyatı hafta sonundan itibaren güçlenen alımlarla psikolojik açıdan önemli 65 bin dolar seviyesini yeniden aşmıştı.

Ancak yukarı yönlü hareket kısa sürdü. Bitcoin gün içi zirvesinden yaklaşık yüzde 2,4 geri çekilerek 64 bin dolar çevresine döndü.

Son fiyatlamalarda Bitcoin yaklaşık 64 bin 50 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece 65 bin doların üzerinde daha güçlü bir yükseliş bekleyen yatırımcıların karşısına yeniden 63 bin-65 bin dolar arasındaki sıkışma bölgesi çıktı.

Bitcoin son haftalarda bu bant çevresinde birçok kez yön değiştirdiği için 65 bin doların kalıcı biçimde aşılması yeni bir yükseliş hareketinin başlaması açısından önem taşıyor.

Hürmüz umudu söndü, petrol sıçradı

Bitcoin'daki geri çekilmenin arkasında kripto piyasasına özgü tek bir gelişmeden çok küresel risk iştahındaki bozulma bulunuyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle açılmasına yönelik anlaşma beklentilerinin zayıflaması petrol fiyatlarını sert biçimde yukarı taşıdı.

Brent petrol 88 doları test ederken ABD tipi ham petrol de 82 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarının önceki seansta yüzde 5 civarında yükselmesi, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini yeniden güçlendirdi.

Yüksek petrol fiyatları Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği veya yeniden faiz artırabileceği beklentisini canlı tutabileceği için Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Böylece geçtiğimiz günlerde Hürmüz konusunda anlaşma beklentilerinden destek bulan Bitcoin, jeopolitik tablonun yeniden bozulmasıyla aynı kanaldan satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ETF girişleri satışın karşısında duruyor

Bitcoin fiyatı üzerindeki baskıya rağmen kurumsal yatırımcı cephesinde daha olumlu bir tablo bulunuyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta yaklaşık **854 milyon dolarlık net para girişi** kaydetti. Bu, nisan ortasından bu yana görülen en güçlü haftalık girişlerden biri oldu.

ETF talebinin devam etmesi Bitcoin fiyatının jeopolitik ve makroekonomik baskıya rağmen daha sert bir satış dalgasına girmesini sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak güçlü fon girişlerinin Bitcoin'i 65 bin doların üzerinde tutmaya henüz yeterli olmadığı görülüyor. Kısa vadede yatırımcıların yalnızca kripto piyasasındaki para akışını değil, petrol, dolar ve ABD tahvil faizlerini de takip etmesi gerekiyor.

Şimdi gözler ABD enflasyonunda

Bitcoin için sıradaki büyük sınav çarşamba günü gelecek.

ABD'de temmuz ayına ilişkin tüketici fiyatları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Piyasanın beklentisi yıllık enflasyonun hazirandaki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,4'e gerilemesi yönünde.

Beklentilerden düşük bir enflasyon verisi, Fed'in yeni faiz artışı ihtimalini azaltarak Bitcoin ve diğer riskli varlıklara destek sağlayabilir.

Buna karşılık enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, özellikle petrolün yeniden yükseldiği bir dönemde faiz baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin fiyatı üzerinde yeni bir satış dalgası oluşması şaşırtıcı olmayacak.

Bu nedenle 65 bin dolar atağının kısa sürmesinin ardından Bitcoin yatırımcısı açısından yeni yönün belirlenmesinde yalnızca kripto piyasasının kendi dinamikleri değil, ABD enflasyonu ve Hürmüz'den gelecek haberler de kritik rol oynayacak.