Bitcoin'in pazar payı en düşük seviyeye geriledi

03 Ocak 2018

Bitcoin'in global kripto para pazarındaki hakimiyeti bugüne kadar görülen en düşük seviyeye geriledi.

Dün 231,8 milyar dolar piyasada değerinden işlem gören Bitcoin'in global kripto para pazarı içindeki payı yüzde 36,1 oldu. 2017 yılı başında Bitcoin'in pazardaki payı yüzde 80'in üzerine çıkmıştı.

Bitcoin'in tahtını en çok zorlayan kripto para ise Ripple. Bitcoin fiyatının yüzde 1.300 arttığı 2017 yılında Ripple'nin fiyatı yüzde 36.000 yükseldi.

Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü yaklaşık 689,3 milyar dolar ve bu pazarda yüzlerce kripto para bulunuyor.

Şu sıralarda Bitcoin'in piyasa değeri 255,7 milyar dolar seviyesinde. İkinci sırada 100,4 milyar dolar ile Ripple, üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.

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