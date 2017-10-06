BKM Express 5. yılında 5 milyon işleme koşuyor

06 Ekim 2017

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 5 yıl önce oluşturulan dijital cüzdan BKM Express, bugün 17'si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri ve 1,5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan bir ekosisteme dönüştü. 5 yılda 5 milyon işlem ve son iki yılda yüzde 100 büyüme oranına ulaşan BKM Express, sadece bu yıl toplam 5 milyon BKM Express işlemine ulaşma yolunda.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "BKM Express Türkiye de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı oldu" dedi.

Dün düzenlenen basın toplantısında BKM Express'in 5 yıllık öyküsü ve gelecek yıllara ilişkin vizyonunu BKM Genel Müdürü Soner Canko ve BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu aktardı. Soner Canko, "Türkiye'de ödeme için kullanılan kartların yüzde 99'unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. BKM Express Türkiye de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye nin ulusal dijital cüzdanı oldu. Yurt dışında BKM Express'in benzerini bulamazsınız" dedi.

BKM Express'in yüzde 65 mobil kullanım oranıyla dünya ortalamasının çok üzerinde bir mobil penetrasyon oranına sahip olduğunu ifade eden Canko, yüz yüze ödeme, online ödeme, para transferi ve dijital bağış gibi işlevlerin tümünü mobile taşıdıklarını aktardı.

Canko, market, akaryakıt, ulaşım, restoran ve sokak alışverişlerinde BKM Express ile ödeme yapmanın çok kolay olduğunu, akaryakıt ve marketlerde dijital cüzdanla mobil ödeme deneyimini ilk olarak BKM Express'in yaşattığını sözlerine ekledi.

E-ticaret hacmi 4 trilyon dolara ulaşabilir

BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da 2020 yılında dünyada e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade ederek şu anda dünyada 690 adet dijital cüzdan uygulaması bulunduğunu bildirdi.

Yazıcıoğlu, BKM Express'in kart eklerken yalnızca ilk 6 ve son 4 rakamı alma kolaylığıyla dünyada kart bilgisinin tamamını almayan tek dijital cüzdan olduğunu anımsattı.

BKM Express'in kolay alışveriş deneyimini sigorta ve perakende sektöründeki tahsilatlara da taşıdıklarını anlatan Yazıcıoğlu "Güvenli tahsilat platformumuzda 4 milyon kartın bilgisini saklıyoruz. Bu altyapıyla 35 milyon tahsilat işleminin gerçekleşmesine aracılık ettik" ifadesini kullandı.

2.5 milyon TL'lik bağışa aracılık edildi

Yazıcıoğlu, e-bağış kavramını Türkiye ile BKM Express'in tanıştırdığını belirterek, "BKM Express'in e-bağış seferberliğinin ardından önceleri kredi kartı, havale ve web siteleri üzerinden ya da nakit olarak fiziksel bağış kumbaralarından toplanan bağışlar dijital ortamın kolaylık, hız ve güven avantajıyla toplanmaya başlandı. Dijital bağışla toplamda 250 vakıf ve derneğe kaynak aktarıldı. Yapılan 160 bin bağış işlemi sonucunda 2,5 milyon TL nin üzerindeki tutarda kaynak çeşitli STK'lara bağışlandı" şeklinde konuştu.

Bu yıl 5 milyon mil dağıtacak

Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express'in 5 inci yıl kutlamaları kapsamında, BKM Express kullanıcılarına özel "5 milyon uçuş mili" kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Kampanya kapsamında kullanıcıların BKM Express alışverişlerinde 1 çekiliş hakkı kazanacağını, BKM Express'i ilk kez kullanacaklara ise 2 çekiliş hakkı verileceği bilgisini veren Yazıcıoğlu, "15 Kasım a kadar sürecek kampanya sonunda çekilişle 50 kişiye 100 bin mil olmak üzere Türk Hava Yolları'nda geçerli toplamda 5 milyon uçuş mili hediye edilecek" dedi.