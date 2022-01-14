BlackRock 10 trilyon dolar varlığa ulaştı
BlackRock, 10 trilyon dolar varlığa ulaşan ilk halka açık fon yöneticisi oldu.
Bloomberg
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BlackRock, 10 trilyon dolar varlığa ulaşan ilk halka açık fon yöneticisi oldu.
Yatırımcılar 2021’in son çeyreğinde BlackRock’un Borsa yatırım fonlarına 104 milyar dolar para yatırdı.
Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, son çeyrekte S&P 500’deki ralliden de önemli destek buldu.
New York merkezli şirketin hisse başına kârı 10.42 dolara tırmanırken hasılatı 5,11 milyar dolara ulaştı.