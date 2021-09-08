Blackrock: Fed, kasım ayında tapering açıklayabilir
ABD merkezli dev yatırım fonu Blackrocok'un hazırladığı son rapora göre, Fed varlık alımlarının azaltımını kasım ayında açıklayabilir.
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock tarafından hazırlanan raporda ABD'de Eylül ve Ekim ayında açıklanacak tarım dışı istihdam raporlarının FED'i Kasım ayında varlık alımlarının azaltılması açıklaması yapma noktasına getirebileceği belirtildi.
Raporda varlık alımlarının azaltılması kararı ile faiz politikasının farklı olduğuna dikkat çekilirken FED faiz artırımının ise 2023 yılından önce beklenmediği vurgulandı.