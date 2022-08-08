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Bloomberg: BOTAŞ, LNG için 300 milyon euro kredi arıyor

BOTAŞ'ın LNG alımı finansmanı için 300 milyon euroluk kredi aradığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), SOCAR’dan 2022 boyunca likit doğalgaz (LNG) alımında kullanılmak üzere 300 milyon euroluk sendikasyon kredisi için görüşüyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre kredinin maliyeti (all-in) Euribor+575-650 baz puan olacak. Kredinin vadesi 1 yıl 1 gün olarak öngörüldü.

Temmuz ayında BOTAŞ'ın yine LNG alımları için Deutsche Bank'tan 925 milyon euroluk kredi temin ettiği duyurulmuştu.

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