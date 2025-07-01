Bloomberg: TCMB kredi kısıtlamalarını gevşetmeyi planlıyor

ABD'li haber ajansı Bloomberg News, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ticari kredilere uyguladığı bazı kısıtlamaları gevşetmeyi planladığını belirtti.

Beril Akman ve Fırat Kozok imzası ile yayımlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, "Türkiye, finansman koşullarını gevşetmeye başlamak için rahat bir noktaya gelindiğini gösteren bir adım olarak bazı ticari kredilerdeki büyüme limitlerini gevşetmeyi tartışıyor" denildi.

Görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredi büyümesindeki aylık limitlerin artırılmasının görüşmelerin odak noktası olduğunu söyledi.

Bankaların KOBİ'lere verdiği aylık kredi büyümesi şu anda yüzde 2,5 ile sınırlandırılmış durumda.

Kaynaklar, onaylanması halinde bu adımın merkez bankasının bir sonraki faiz oranı kararından önce duyurulup duyurulmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) bir sonraki faiz kararını 24 Temmuz'da açıklayacak. Analistlerin çoğu Merkez'in politika faizini mevcut yüzde 46 seviyesinden düşürmesini bekliyor.

TCMB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bloomberg News'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Güncel aylık büyüme sınırları neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla 4 Ocak'ta kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitmişti.

Değişiklikle yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1’e indirilirken Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olmuştu.