Bloomberg: Yeni KGF paketi hazırlanıyor
Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığını iddia etti.
Bloomberg
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yaptığı iddia edildi.
Bloomberg'in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati’nin bugün Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıda, yeni KGF destek paketinin büyüklüğü hakkında bilgi vermediğini aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında yorum yapmadı.