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Bloomberg: Yeni KGF paketi hazırlanıyor

Kredi Garanti Fonu destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yapıldığını iddia etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Bloomberg
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni bir kredi paketi hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Bakan Nebati’nin bugün Ankara’da gerçekleştirdiği toplantıda, yeni KGF destek paketinin büyüklüğü hakkında bilgi vermediğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında yorum yapmadı.