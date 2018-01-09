Blue International, Mavi'deki yüzde 19 payını sattı
Mavi'de yüzde 19.1 hisseye denk gelen Blue International Holding payları 52.25 TL'den satıldı. Şirket hisseleri yüzde 6 geriledi.
Blue International Holding, Mavi Giyim'de 9.5 milyon nominal değerli B grubu hisseyi, hızlandırılmış talep toplama yoluyla satışa çıkardı.
Hisselerin pay başına 52.25 TL'den satışı gerçekleşti. Söz konusu hisselerin tamamına pay başına 52-53 lira fiyat aralığından talep gelmişti.
Söz konusu hisseler Mavi'nin ödenmiş sermayesinde yaklaşık yüzde 19.1'ine denk geliyor.
Satışa ilişkin takas işleminin 16 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor.
Blue International, hisselerin yurt dışında yerleşik yatırımcılara, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da satışı için Goldman Sachs, Merrill Lynch ve İş Yatırım'ı yetkilendirmişti.
Saat 10:40'da Mavi hisseleri yüzde 6 kayıpla 53,90 liradan işlem gördü. Hissenin dünkü kapanış fiyatı 57.40 liraydı. Aynı dakikalarda BIST 100 endeksi 0,19 primle 116.538 puanda.
Kaynak: Reuters