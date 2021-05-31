BMS Çelik halka arzında talep toplama süreci başladı

Türkiye'nin demir-çelik ihracatçı şirketlerinden BMS Çelik Hasır'ın halka arzının talep toplama aşamasına gelindi. InvestAZ Yatırım tarafından halka arz edilen BMS Çelik Hasır 4.87 TL fiyatla 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Borsa İstanbul'da talep toplayacak. Halka arza katılmak için yatırımcıların BMSCH.HE kodu ile taleplerini Borsa İstanbul'a iletmeleri gerekiyor.

Borsa'da talep toplama işlemlerine bugün başlanacak olan BMS Çelik Hasır halka arzında eşit oran ve tek fiyat ile talep toplanacak. Yani yatırımcılar portföy büyüklükleri ne olursa olsun diğer yatırımcılarla eşit haklara sahip olacak.

Halka arz fiyatı yüzde 30 iskonto ile 4.87 olarak belirlendi



Özellikle son yıllarda demir-çelik talebinin patlaması ile rekor cirolar gerçekleştiren Şirket halka arza yüzde 30 iskontolu fiyatla 4.87 TL ile giriyor. Halka arz ile birlikte Borsa İstanbul'da ilginin yüksek olduğu demir-çelik sektörü bir şirket daha kazanmış olacak.

4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat



Halka arz gelirleriyle yeni yatırımlar yapmaya devam edileceği açıklanan Şirketin Türkiye'nin bu alandaki ihracatında payı yüzde otuzlara ulaşıyor. 40 yılı aşkın başarısını halka arz ile daha da pekiştirmeyi hedefleyen BMS Çelik Hasır, elde edeceği kaynakla mevcut yatırımlarını sürdürerek, işletme sermayesini güçlendirip hem yurtiçinde hem de yurtdışında pazar payını artırmayı hedefliyor.

Şirket yaptığı açıklamada; TSE standartlarının yanı sıra uluslararası standartlarda da çelik hasır üretim kabiliyetine sahip olduklarını belirterek şirketin borçlanarak değil halka arz yaparak büyümek istediğini ifade etti. BMS Çelik Hasır, elde ettiği geliri pazar payını ve ihracatını artırmanın yanı sıra Gebze'deki yatırımlarını devam ettirmek ve buradaki makine parkurunu yenilemek için kullanacak. Yine demir-çeliğin kalbinin attığı İzmir Aliağa'daki arsalarında yeni bir tesisin de planladığını belirten şirket tüm hedeflerinin büyümeye odaklı olduğunu beyan etti.