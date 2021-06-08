BMS Çelik, ilk gününde tavan yaptı

Borsa İstanbul'un yeni şirketi BMS Çelik, ilk işlem gününe yükselişle başladı. BMS Çelik hisseleri, 4,87'lik halka arz fiyatından başladığı işlemlerde, açılış seansında tavana yakın değerlenerek 5,35 seviyesinden açıldı. İşlemlerin artmasıyla birlikte kısa bir süreliğine fiyatlar 5 lira seviyesine geri çekilse de hızla toparlandı ve yeniden 5,35 ile tavan yaptı.

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 0,41 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 1.447,49 puana yükseldi. Endeks açılış seansının ardından eksiye döndü.