BMS TEL, 21 Nisan'da talep toplamaya başlıyor

Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren BMS Birleşik Metal ve Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. Nominal hisse başına 17,50 TL sabit fiyatla 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul’da BMSTL kodu ile talep toplanacak.



BMS TEL’in halka arzında 10.875.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka açıklık oranı yüzde 29,77 olacak.

Halka arz büyüklüğünün yüzde 25’i kadar bir fon fiyat istikrarı işlemleri için ayrılırken, BMS TEL’in borsada işlem görmesinden itibaren 1 ay boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

“Halka arz, dünyaya açılma vizyonumuza katkı sağlayacak”

BMS TEL Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu, 1999 yılından beri demir çelik sektöründe faaliyet gösterediklerini belirterek, 2012 yılında Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan galvanizli çelik tel üretim tesisi yatırımıyla sanayiciliğe adım attıklarını söyledi.

2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20 bin ton galvanizli çelik tel üretimi yaparak, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapar duruma geldiklerini kaydeden Mollaoğlu, "2017 yılında 2. üretim hattını devreye alarak, üretim kapasitemizi yıllık yaklaşık 72 bin tona çıkardık. 2018’den itibaren ise enerji, tarım, inşaat, otomotiv gibi önemli sektörlere hammadde sağlayan, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin lider tel üreticilerinden biri konumuna ulaştık” dedi.

BMS TEL’in teknolojik yatırımlar, yenilikçi bakış açısı ile sürekli devam eden AR-GE çalışmalarıyla gelişime hep açık bir şirket olduğunun altını çizen Mollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürekliliğe özen gösteren ve Avrupa’nın en kaliteli telini üretme ve bir dünya markası olma yolundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen bir şirket olarak; halka açılmanın da bu yolda bize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”