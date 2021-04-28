BNP Paribas: 4 büyük Türk özel bankanın karları yüzde 33 artacak

BNP Paribas bugün yayınladığı raporda, takip ettikleri 4 büyük Türk özel bankası için de tavsiyelerinin 'Al' olduğunu, bu bankaların karlarını 2021 yılında yüzde 33 ve 2022'de yüzde 29 artırmalarını beklediklerini bildirdi.

2022 mali yılı için kar tahminleri üzerinden yapılan FK hesaplamasının bu özel bankalar için 2,3 ile 2006'dan bu yana en düşük seviyede olduğunu da vurguladı.

Vakıfbank için ise "Tut" tavsiyesi veren BNP Paribas, 2021 ve 2022 yıllarında cansız karlar beklediklerini de ifade etti.

BNP Paribas'ın Akbank için hedef fiyatı 7,79, Garanti Bankası için 10,43, İş Bankası C için 9,06, Vakıfbank için 4,10 TL ve YKB için 3,65 TL