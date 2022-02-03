BoE, enflasyonu düşürmekte kararlı

İngiltere Merkez Bankası yakında yüzde 7’yi aşmasını beklediği inatçı enflasyonla mücadele için politika faizini 25 baz puan daha artırarak yüzde 0,50 düzeyine yükseltti. Son toplantısında da faiz artırımına giden banka 2004’ten bu yana ilk kez ard arda iki toplantıda faiz artırmış oldu.

9 üyeli BoE yönetim kurulunda 4 üye faizlerin 50 baz puan artırılarak yüzde 0,75’e yükselmesi yönünde oy kullandı. Eğer 50 baz puan faiz artırımı olsaydı, bu bankanın 25 yıldır borçlanma maliyetlerinde yaptığı en büyük artış olacaktı. BoE Başkanı Andrew Bailey’nin de 25 baz puan faiz artırımı için oy kullandığı belirtiliyor.



İngiltere’de enflasyon aralıkta yüzde 5,4’e yükseldi ve BoE öngörülerine göre nisanda yüzde 7,25 ile zirveyi görecek. 1990’ların başından bu yana en yüksek TÜFE verisi bankanın yüzde 2 olan hedefinin çok üzerinde. BoE Başkanı Andrew Bailey şirketlerin maliyetlerinin enflasyonu beslediğini ve görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığına vurgu yaptı. Bu faiz artışının standart bir talep kaynaklı faiz artışı olmadığına dikkat çeken Bailey bankanın sıkılaşma döngüsünde verilere göre esnek davranacağına da işaret ederek “BoE’nin sürekli faiz artışıyla ilerleyicini varsaymak hata olur” dedi.

Faiz artışı ve enflasyon gelirleri bu yıl %2, 2023’te %0,5 düşürecek

BoE öngörülerine göre politika faizindeki artış ve 30 yıldan fazla bir sürenin zirvesine çıkan enflasyon harcanabilir hanehalkı gelirlerini 2022’de yüzde 2 düşürecek ve 2023’te de yüzde 0,5 düşmesine neden olacak. BoE yetkilileri yıllık harcama gücündeki bu düşüşün 1990’dan bu yana en yüksek düşüş olduğunu aktarıyor. Goldman Sachs Küresel Varlık Stratejileri Direktörü Peter Oppenheimer “piyasalar faiz artışlarını kaldırabilir” değerlendirmesi yaptı.

Bilançosunu da küçültmeye başlıyor

Banka 1,2 trilyon dolar (895 milyar sterlin) büyüklüğündeki varlık alımlarını da azaltmaya başlayacağını duyurdu. Bankanın bilançosunda daha az yer tutan 20 milyar sterlin değerindeki şirket tahvillerinin 2023 sonuna kadar satılacağı, İngiliz devlet tahvili alımlarının ise vadeleri sonlandıkça bilançodan çıkartılacağı aktarıldı. Nicel sıkılaşma olarak da bilinen ve bankanın bilançosunu küçültecek olan tahvil satışlarının gelecek ay başlayacağını belirten banka 27,9 milyar sterlinlik getirinin ‘yeniden yatırım için kullanılmayacağını” açıkladı. Açıklama sonrasında İngiltere Hazine tahvilleri fiyatları düşerken 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,30’a yükseldi.

Sterlin beklentilere paralel kararın ardından dolar karşısında yüzde 0,3 artışla 1,36 düzeyine yükseldi.

Karar öncesi enerji faturalarına destek açıklandı

Enerji maliyetleri İngiltere’de enflasyonun en önemli girdisi ve ülkenin enerji otoritesi dün hanehalkları için faturualara uygulanan 700 sterlin üst sınırını yaklaşık 2.000 sterline yükseltti. Bu durum İngiltere’deki hanelerin enerji faturalarını nisandan bu yana yüzde 54 artacağı anlamına geliyor. Hükümet 22 milyon hane için fiyat artışına sınır getirirken, 9 milyar sterlin (12 milyar dolar) fatura desteği paketi açıkladı. Avrupa genelinde doğalgaz toptan satış fiyatları 2021 yılında yüzde 300’ün üzerinde arttı. Hükümetler haneleri korumak için fiyat kısıtlamaları getirirken, İngiltere’de bu önlemler 2021’in başından bu yana enerji sağlayıcılarının dörtte birinden fazlasının iflas etmesiyle sonuçlandı.



ECB: Enflasyon geçici dönem için öngörülen düzeyleri ‘ılımlı şekilde’ aşacak



Avrupa Merkez Bankası ise piyasaların beklentileri doğrultusunda yüzde -0,50 düzeyindeki politika faizine dokunmadı. Bankanın yazılı açıklamasında enflasyonun “geçici” olması öngörülen dönemdeki hedefleri “ılımlı şekilde” aşacağı öngörüldü. Banka gerektiği durumda pandemi acil varlık alım programı PEPP altında alımların yeniden devam edebileceğini söyledi.



Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding “ECB eğrinin gerisinde kalmış değil” değerlendirmesi yapıyor.