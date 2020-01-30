BoE, faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

30 Ocak 2020

İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi. BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.



Faizleri değiştirmeme kararını 2'ye karşı 7 oyla alan BoE, BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.



Piyasa beklentisi 3'e karşı 6 oyla alınacağı yönündeydi.