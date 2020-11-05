BoE faize dokunmadı, varlık alımını genişletti
İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasaların beklentilerine paralel bir kararla yüzde 0,1 düzeyindeki politika faizinde değişikliğe gitmedi. BoE, 745 milyar sterlin olan varlık alım programını ise 895 milyar sterline yükseltti.
İngiltere Merkez Bankası, politika faizlerinde bir değişikliğe gitmediğini duyurdu. Karar öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler de faizlerin sabit tutulacağına işaret ediyordu.
Faizlere müdahale etmeyen BoE, piyasalara desteğini bir miktar daha artırdı ve varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline yükseltti. Varlık alım programındaki 150 milyar sterlinlik artış ise piyasaların beklentilerinin üzerinde bir rakam oldu. Varlık alım programının 825 milyar dolara çıkarılması bekleniyordu.
Varlık alımının 875 milyar sterlin kısmı tahvil alımlarından oluştu. Tahvil alım programı
50 milyar sterlin artırılmış oldu.
50 milyar sterlin artırılmış oldu.