BoE faize dokunmadı, varlık alımını genişletti

05 Kasım 2020

İngiltere Merkez Bankası, politika faizlerinde bir değişikliğe gitmediğini duyurdu. Karar öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler de faizlerin sabit tutulacağına işaret ediyordu.



Faizlere müdahale etmeyen BoE, piyasalara desteğini bir miktar daha artırdı ve varlık alım programını 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline yükseltti. Varlık alım programındaki 150 milyar sterlinlik artış ise piyasaların beklentilerinin üzerinde bir rakam oldu. Varlık alım programının 825 milyar dolara çıkarılması bekleniyordu.