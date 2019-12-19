BoE, faizlere dokunmadı

19 Aralık 2019

İngiltere Merkez Bankası(BoE), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı %0,75 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

Son 11 toplantısında faiz değişikliğine gitmeyen BoE, en son 2018 yılı Ağustos ayında faiz oranını 25 baz puan artırmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Son yurt içi siyasi gelişmeler sonrasında şirketler ve hanehalkları arasında hangi politika belirsizliklerinin azaldığına dair henüz kanıt yok" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, global büyümenin istikrar kazanmaması veya Brexit belirsizliklerinin değişmeden kalması halinde para politikasının Brintanya'da GSYH büyümesi ve enflasyonda beklenen toparlanmayı güçlendirmesi gerekebileceği belirtildi. Bununla beraber BoE, risklerin gerçekleşmemesi ve ekonominin beklendiği gibi büyümesi halinde borçlanma maliyetlerinin kademeli bir hızla ve sınırlı şekilde artırılmasının gerekebileceğini de vurguladı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, BoE uzlanlarının 2019 dördüncü çeyrek için GYH büyüme tahminlerini yüzde 0,2'den 0,1'e indirdikleri de belirtildi.