BoE, faizleri değiştirmedi; varlık alım programını artırdı

18 Haziran 2020

İngiltere Merkez Bankası Haziran ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.10'da tuttu, varlık alım hedefini 100 milyar sterlin artırarak 645 milyar sterlinden 745 milyar sterline yükseltti.

Faizleri değiştirmeme kararı oybirliğiyle alındı. Varlık alım programının artırılmasına bir kişi karşı çıktı. Banka ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Para politikası metninde riskli varlık fiyatlamalarının Mart'taki dip seviyelerden toparlandığı, yine de pandemi konusundaki haber akışına duyarlı kalmaya devam ettiği belirtildi.

Son gelen verilerin, yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomideki daralmanın beklentiden daha az keskin olacağına işaret ettiği vurgulandı.

Banka koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından beri yüzde 0.75 olan politika faizinde 2 kez indirime gitmişti. Ülke ekonomisi pandemi nedeniyle Nisan ayında yüzde 20'lik rekor daralma kaydetmişti.