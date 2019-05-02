BOE: İngiltere büyümesi öngörülenden güçlü

02 Mayıs 2019

İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz oranlarını değiştirmedi, ancak büyüme tahminlerini yükseltti. Bununla birlikte, Brexit'in para politikası görünümünü gölgelemeye devam ettiği uyarısında bulundu.

Faizleri yüzde 0,75 düzeyinde koruma kararı 9 üyenin oy birliği ile alındı. Banka, gelecekte daha sıkı bir para politikası izlenmesine ihtiyaç olacağı görüşüne bağlı kaldı.

Bu yıl için GSYH büyüme beklentisini Şubat ayında açıkladığı yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e çıkaran BOE, "GSYH büyüme patikası önceden öngördüğümüzden biraz daha güçlü görünüyor, ancak hala potansiyelin altında" açıklamasını yaptı.

İlk çeyrekte GSYH'nın önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0,5 büyüdüğünü tahmin eden BOE, ikinci çeyrek büyüme öngörüsünü ise yüzde 0,2 olarak ifade etti.

BOE yayınladığı raporda, enflasyonun gelecek 2 ve 3 yıllık süreçte yüzde 2 hedefini aşacağı tahminini sürdürürken, 2021'in son çeyreği için politika faizi beklentisini Şubat'a göre 15 baz puan civarında düşürdü. Faizin 2021 son çeyreğe kadar yüzde 1'e ulaşmayacağını öngördü.

Banka ayrıca işsizliğin gelecek 2 yılda yüzde 4,1'e düşeceği yönündeki tahminini de yüzde 3,7 olarak revize etti.