ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

BoE'den mayıs ayında faiz hamlesi bekleniyor

Ekonomistler İngiltere Merkez Bankası'nın mayıs ayında faiz artırımına gideceği öngörüsünü taşıyor.

BoE'den mayıs ayında faiz hamlesi bekleniyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ekonomistler, son 10 yılın ilk faiz artırımını kasım ayında yapan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) mayıs ayında yeni bir faiz artırımına gitmesini bekliyorlar.

Bloomberg News'un yaptığı ankete katılan 41 ekonomistten 21'i BoE'nin mayıs ayında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmasını bekliyorlar.

Katılımcılardan 8'i ise bu yılın ilk faiz artırımının ağustos ayında geleceğini öngördüklerini ifade ettiler.

Son dakika ingiltere merkez bankası boe bank of england

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.