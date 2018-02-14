BoE'den mayıs ayında faiz hamlesi bekleniyor
Ekonomistler İngiltere Merkez Bankası'nın mayıs ayında faiz artırımına gideceği öngörüsünü taşıyor.
Ekonomistler, son 10 yılın ilk faiz artırımını kasım ayında yapan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) mayıs ayında yeni bir faiz artırımına gitmesini bekliyorlar.
Bloomberg News'un yaptığı ankete katılan 41 ekonomistten 21'i BoE'nin mayıs ayında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmasını bekliyorlar.
Katılımcılardan 8'i ise bu yılın ilk faiz artırımının ağustos ayında geleceğini öngördüklerini ifade ettiler.