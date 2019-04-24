Boeing'in ilk çeyrek kârı yüzde 21 düştü
Boeing'in ilk çeyrek kârı yüzde 21 düşüşle 1.99 milyar dolar oldu. Hisse başına net kâr da 3.16 dolara geriledi.
Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing, iki ölümlü kazanın ardından uçuşları durdurulan 737 MAX tipi uçaklarının yeniden uçuş yapmasını sağlamaya çalışırken, birinci çeyrekte yüzde 21 düşüşle 1.99 milyar dolar net kâr açıkladı ve 2019 tahminini askıya aldı.
Boeing, 737 MAX'e ilişkin sorunlar konusunda daha fazla netlik sağlandığında ileride yeni bir tahmin yayınlanacağını belirtti.
Hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 3.64 dolardan 3.16 dolara geriledi.
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Kaynak: Reuters