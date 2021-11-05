BoE'nin faiz kararı sonrası GBP değer kaybediyor

İngiltere Merkez Bankası'nın dün yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında faizi değiştirmeyerek piyasalara sürpriz yapması sonrasında GBP, ABD Doları karşısında 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

GBPUSD düne göre yüzde 0,52 düşüşle 1,3430 seviyesini gördü.

Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, "BoE Başkanı Bailey, piyasaların yanlış yöne gitmelerine imkan verdi. Piyasalar ile iletişim kötüleşmesi Boe'nin araçlarının gelecekte daha az etkili olmalarına yol açacak" dedi.

MUFG Bank analisti Lee Hardman da, "Eğer piyasa katılımcıları BoE'nin enflasyona yanıt verme konusunda eğrinin gerisine düştüğü konusunda daha kaygılı hale gelirler ise GBP için aşağı yönlü riskler artmaya devam eder" diye konuştu.