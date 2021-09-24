BofA, 150 baz puan daha indirim bekliyor

Bank of America, yıl sonunda Merkez Bankası gösterge faizinin yüzde 16,5 olmasını bekliyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin dünkü toplantıda 100 baz puanlık sürpriz bir karar aldığı kaydedildi.

Bu kararın ardından TCMB'nin sonraki dönemde de faiz indirimlerine devam etmesinin ve faiz oranlarını yıl sonuna kadar 150 baz puan daha indirmesinin beklendiği vurgulandı.

Değerlendirmede faiz indirimlerinin ekim ayında küçülebileceği ya da durabileceği kasım ve aralık aylarında ise artabileceği ifade edildi.

TL'de gelecek aylarda volatilitenin artmasının öngörüldüğü yorumu yapıldı.