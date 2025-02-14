BofA Anketi: Fed’in faiz artışı PCE’ye bağlı

Bank of America'nın (BofA) şubat ayı döviz ve faiz duyarlılığı anketine göre, katılımcıların yüzde 58'i, ABD’de yıllık PCE enflasyonunun yüzde 3’ü aşması durumunda Fed’in faiz artırımına gidebileceğini öngörüyor.

Faiz artışı için tetikleyici etken

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE için ankete katılanların yüzde 12’si ise, 5 yıllık piyasa bazlı enflasyon tahmininin yüzde 3’ü geçmesinin faiz artışı için bir tetikleyici olabileceğini düşünüyor.

Aralık ayında yıllık PCE fiyat endeksi yüzde 2,6, çekirdek PCE endeksi ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşmişti. Ocak ayında çekirdek PCE’nin yüzde 2,6 seviyesinde olması bekleniyor.