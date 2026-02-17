BofA anketi: Yatırımcılar en iyimser döneminde ama risk algısı yüksek

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett, son küresel fon yöneticileri anketine ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcıların Haziran 2021'den bu yana en iyimser seviyede olduğunu ancak önemli risk algısının sürdüğünü belirtti. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 35'i şirketlerin aşırı yatırım yaptığı görüşünü paylaşırken, bu oran son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Ankete göre 2026 yılı için yaklaşık 650 milyar dolarlık sermaye harcaması öngörülüyor. Bu beklenti, şirketlerin rekor düzeyde yatırım planladığına işaret ediyor. Ancak yatırımların geri dönüşüne ilişkin endişeler teknoloji hisselerinde dalgalanmaya yol açtı. Microsoft hisseleri bu kaygılarla son yaklaşık altı yılın en sert düşüşünü yaşarken, Meta Platforms'un iddialı yapay zeka harcama planlarını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 11'in üzerinde yükseldi.

Ankete katılanların dörtte biri piyasalar için en büyük riskin "yapay zeka balonu" olduğunu değerlendirirken, yüzde 30'u büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekaya yönelik yüksek sermaye harcamalarının olası bir kredi krizine zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Hartnett'in notuna göre, katılımcılar sermaye harcamalarını yüksek bulmalarına rağmen küresel şirket kârlılık beklentilerinde Ağustos 2021'den bu yana en iyimser seviyede bulunuyor. Bununla birlikte yatırımcıların teknoloji hisseleri ve ABD dolarındaki pozisyonlarını azalttığı, enerji, malzeme ve temel tüketim sektörlerine yöneldiği ifade edildi.

Teknoloji hisselerindeki net ağırlık bir ay içinde yüzde 19'dan yüzde 5'e gerilerken, bu düşüş Mart 2025'ten bu yana en sert gerileme olarak kaydedildi. ABD hisse senetlerinden gelişmekte olan piyasalar ve Avrupa'ya yönelim ise Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ayrıca küçük sermayeli şirketlere ilginin arttığı, katılımcıların Nisan 2021'den bu yana en yüksek oranda bu segmentte pozisyon aldığı belirtildi.

BofA Global anketi, 6-12 Şubat tarihleri arasında toplam 440 milyar dolarlık varlığı yöneten 162 katılımcıyla gerçekleştirildi.