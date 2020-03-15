BofA: Fed bugün şirket tahvili programı açıklayabilir

15 Mart 2020

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu gece 2008 küresel krizinde de yaptığı gibi şirket tahvili alım programı açıklaması bekleniyor. Bank of America analistleri Fed’in kısa vadeli kredi ihtiyacı için şirketler tarafından kullanılan şirket tahvili (commercial paper) piyasasına likidite sağlamak için paketi açıklayabileceğini yazdı. 2008 küresel finansal krizinde de Fed, doğrudan ihraç eden şirketten alım yaptığı bu likidite programını kullanmıştı.

Bankadan yayınlanan nota göre, açıklanırsa bu paketin önümüzdeki künlerde para piyasalarında meydana gelebilecek büyük çıkışlara karşı piyasanın bu fonu önlem olarak kullanılması hedefleniyor.

BofA’nın raporunda şu ifadeler kullanılıyor: “Fed’in para piyasalarında meydana gelecek çıkışlar ve şirketlerin nakit ihtiyacı için tahvili satabilmesi gerektiği için şirket tahvili alım programı (Commercial Paper Funding Facility) açıklayacağını düşünüyoruz. Eğer Fed harekete geçmek için çok fazla beklerse para piyasalarındaki fon çıkışlarının yarattığı baskı giderek artabilir ve çok daha büyük ölçekli çıkışlar meydana gelebilir.”