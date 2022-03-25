BofA: Küresel tahvil fonlarından sermaye çıkışı devam ediyor

Küresel olarak merkez bankalarının yüksek enflasyon ile mücadele için faiz artırımına yönelmeleri, tahvil getirilerinin yükselmesine ve fiyatlarının düşmesine yol açarken, yatırımcıların tahvil fonlarından çıkışları da sürüyor.

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, küresel tahvil fonlarından 23 Mart haftasında 0,2 milyar dolar sermaye çıkışı gerçekleşti. Tahvil fonlarından sermaye çıkışı 11 haftadır devam ediyor ve bu 2008 4'ncü çeyrekten bu yana görülen en uzun süreli sermaye çıkışı oldu.

23 Mart haftasında küresel hisse senedi fonlarında da 1,9 milyar dolar çıkarken, yatırımcılar 13,2 milyar doları nakit fonlara ve 2,1 milyar doları altına yönelttiler.