BofA: Küresel yatırımcılar ABD piyasalarına sırtını dönüyor

BofA (Bank of America) Global Research tarafından yayımlanan son rapor, küresel yatırımcıların ABD hisse senetlerinden büyük bir hızla çıkış yaptığını ortaya koydu. Son iki ayda yaşanan bu çıkış, şimdiye kadar kayıtlara geçen en sert düşüş olarak dikkat çekti.

Bankanın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği fon yöneticileri anketinde, katılımcıların net yüzde 36’lık bölümü ABD piyasalarına yönelik “underweight” (ağırlığını azaltma) pozisyonunda olduklarını belirtti. Bu oran, Şubat ayına kıyasla 53 puanlık düşüşle tüm zamanların en büyük değişimi olarak kayda geçti.

Anket verilerine göre yatırımcılar, ABD hisse senetlerine yönelik portföy payını azaltmaya devam etmeyi planlıyor. Özellikle Başkan Donald Trump'ın gündeme getirdiği agresif gümrük vergisi planlarının, ABD varlıklarında — hisse senetlerinden dolara ve Hazine tahvillerine kadar — satış dalgasını tetiklediği belirtiliyor.

BofA raporunda dikkat çeken bir diğer veri ise nakit pozisyonlardaki artış oldu. Yatırımcıların ortalama nakit pozisyonu Şubat 2023’ten bu yana 125 baz puan yükselerek yüzde 4,8’e ulaştı. Bu artış, Nisan 2020’den beri görülen en yüksek yükseliş olarak kaydedildi.

Küresel ekonomik görünüm konusundaki beklentiler de giderek karamsarlaşıyor. Ankete katılanların yüzde 82’si küresel ekonominin zayıflayacağını öngörürken, bu oran son 30 yılın en yüksek seviyesi olarak dikkat çekti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 42’si küresel bir resesyonun “olası” olduğunu belirtti.

BofA analistleri, ticaret savaşlarının küresel büyümeye yönelik en büyük risk faktörü olarak öne çıktığını ve bu durumun yatırım stratejilerinde temel belirleyici olduğunu vurguladı.