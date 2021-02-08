BofA: Platinde temel göstergeler orta vadede güçlü
Bank of America araştırmacıları platinde temel göstergelerin orta vadede güçlü olduğunu, ancak 2021 yılında fiyatlarda bir yukarı hareketin sınırlı kalabileceğini bildirdi.
Bank of America (BofA) Global Research, platinde temel göstergelerin orta vadede güçlü olduğunu, ancak 2021 yılında fiyatlarda bir yukarı hareketen sınırlı kalabileceğini bildirdi.
BofA, platin alım-satım verilerin paladyum ikamesine işaret etmediğini de belirttiler. Analistler, 2021 yılı için platinda ortalama fiyat tahminini 1.100 dolar/ons olarak ortaya koyarken, 2022 için beklenti 1.150 dolar olarak ifade edildi.
Platin spot piyasada şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 2 artışla 1149,83 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Paladyum için 2021 ortalama fiyat tahmini 2.563 dolar/ons, 2022 beklentisi ise 2.125 dolar/ons oldu.