BofA raporuna göre Avrupa şirket kârları beklentilerin üzerine çıktı

Bank of America (BofA), 2026 yılının ilk çeyreğinde Avrupa şirket kârları rakamlarının analist tahminlerini geride bıraktığını duyurdu. Teknoloji sektörünün lokomotif görevi gördüğü bu dönemde, finansal sonuçlar piyasa beklentilerini yaklaşık ikiye katladı.

Stoxx 600 endeksinde yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 30'u mali tablolarını paylaştı. Hisse başına kâr büyümesi yıllık bazda yüzde 15 artarak, yüzde 7 seviyesindeki genel beklentinin oldukça üzerine çıktı.

Avrupa şirket kârları teknoloji sektörüyle ivme kazandı

Enerji devi BP gibi şirketlerin büyük ölçekli katkıları dışarıda tutulduğunda bile büyüme yüzde 6 ile güçlü kalmayı sürdürdü. Önceki çeyreklerde kâr artışına genellikle finans sektörü öncülük etmişti.

Teknoloji sektörü bu dönemde büyümenin en güçlü itici gücü oldu. Telekomünikasyon ve enerji sektörleri de bu olumlu gidişata katkı sağladı ancak sağlık sektörü endeks büyümesini kısıtlayan bir unsur olarak kaldı.

Enerji ve kaynak sektöründe revizyonlar gerçekleşti

Şubat ayı sonunda başlamış olan İran savaşı, emtia fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle kaynak sektörü tahminlerini önemli ölçüde etkilemişti. Savaşın başlamasından bu yana kaynak sektörü için hisse başına kâr tahminleri yüzde 30 oranında yükseldi.

Bu yükseliş, Stoxx 600 genel kâr beklentilerini de yüzde 3 oranında yukarı çekti. Söz konusu artış, 2022 yılının son çeyreğinden bu yana görülen en güçlü üç aylık büyüme performansı olarak kayıtlara geçti.

Şirketlerin kâr marjları üzerindeki baskı artıyor

Şirketlerin gelir artışı beklentileri yüzde 1 seviyesinde kalarak durgun bir görünüm sergiliyor. Bu durum, şirketlerin kârlılıklarını artırmak için gelir büyümesinden ziyade kâr marjlarını genişletmeye odaklandığına işaret ediyor.

Şirketlerin yüzde 10'u mali raporlarında tedarik zinciri kısıtlamalarına vurgu yaptı. Bu oran, küresel tedarik krizinin yaşandığı 2022 yılındaki zirve seviyelerine yakın bir noktada seyrediyor.

Bilanço başarısının genele yayılma hızı ise geçmiş dönemlere göre zayıf kaldı. Stoxx 600 şirketlerinin sadece yüzde 48'i tahminleri aşmayı başardı ve bu durum piyasadaki iyimserliğin her sektöre yansımadığını gösterdi.

Yerel pazarlara odaklanan şirketler, ABD pazarına maruz kalan şirketlere kıyasla daha iyi bir performans sergiledi. Avrupa şirket kârları genel olarak güçlü kalsa da BofA stratejistleri, zayıf küresel büyüme projeksiyonları nedeniyle önümüzdeki dönemde yüzde 9 oranında aşağı yönlü bir risk öngörüyor.