BofA stratejistlerinden Avrupa borsalarında sert düşüş uyarısı

Bank of America (BofA) stratejistleri, yayımladıkları güncel raporla Avrupa hisse senetlerinde sert bir değer kaybı süreci yaşanabileceğini bildirdi. Avrupa odaklı fonlardan geçen hafta 1 milyar 500 milyon dolar tutarında sermaye çıkışı gerçekleşti.

Avrupa borsalarının ortak göstergesi niteliğindeki STOXX Europe 600 endeksi ileriye dönük fiyat kazanç oranının 13.5 katı seviyesinde işlem görmesine ve ABD piyasalarına kıyasla tarihsel olarak iskontolu olmasına rağmen alıcı çekemedi. BofA stratejistleri, bölge hisse senetlerine yönelik olumsuz görünümü Avrupa Momentum Güven Göstergesi (MCI) verilerindeki düşüşe dayandırdı.

BofA Avrupa momentum güven göstergesi kritik eşiğin altına geriledi

Paulina Strzelinska liderliğindeki BofA stratejistlerinin hazırladığı rapora göre, yakın dönem hisse performansını ve gelecekteki yönelimleri takip eden MCI göstergesi 17 seviyesine geriledi. Endeksin 30 olan kritik tehlike eşiğinin altına inmesi, tarihsel verilere göre önümüzdeki 4 ila 8 haftalık zaman diliminde 12 aylık bir momentum kırılması riskine işaret etti.

Bu sinyalin oluşmasında zımni oynaklıktaki artış, düzensiz momentum oynaklığı ve yüksek trend dönüş riski etkili oldu. Makine öğrenimi ve kantitatif fonların bu sinyallere göre portföy büyüklüklerini ayarlaması nedeniyle sinyallerin bozulması sistematik fonların pozisyonlarını kapatmasına yol açmaktadır.

STOXX 600 endeksi şirketlerinin kâr büyüme beklentisi yüzde 4.5 seviyesinde kaldı

Avrupa genelindeki teknik zayıflık, oynaklık kaynaklı rejim değişikliği riski ve hızlı trend ivmelenmesi verileriyle desteklendi. Kantitatif modellerin Avrupa risklerini azalttığı bu dönemde, kıta genelindeki temel ekonomik veriler de olumsuz bir zemin oluşturdu. STOXX 600 endeksinde yer alan şirketlerin bu yıl için yıllık hisse başına kâr (EPS) büyüme tahmini %4.5 ile sınırlı kaldı. ABD teknoloji sektöründeki büyümeden yoksun olan Avrupa hisse senetleri, algoritmik satış baskılarına karşı koyabilecek temel dirençten uzak bir görünüm sergiledi.

Tahvil faizleri ve hisse senedi fiyatlamaları arasındaki fark finansal riskleri artırıyor

Sermaye piyasalarındaki tedirginliğin ana nedenlerinden biri, tahvil getirileri ile hisse senedi piyasası fiyatlamaları arasındaki uyumsuzluk oldu. Premier Miton Investors Yatırım Direktörü Neil Birrell, sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senetleri arasındaki çelişkili sinyallere değindi.

Tahvil piyasasında son dönemde yaşanan belirgin oynaklığın hisse senetlerine yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar, sermaye çıkışıyla birlikte Avrupa hisse senetlerinin hızlı bir yeniden fiyatlama sürecine açık olduğunu aktardı. Küresel piyasalar, 7 Haziran 2026 tarihindeki Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve haziran ayı enflasyon verilerini takip edecek.