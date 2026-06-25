Piyasaları sarsan çöküş uyarısı teknoloji rüyası bitiyor mu

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Yatırımcılar yapay zeka trenini kaçırmaktan korkuyor. Herkes teknoloji hisselerine akın ediyor. Karlar kağıt üzerinde muazzam görünüyor. Peki rüya sonsuza kadar sürecek mi?

Bank of America türev ekibi sert bir uyarı yayımladı. Uzmanlar piyasadaki değerleme baskılarının tehlikeli seviyelere ulaştığını belirtiyor. Mart ayının sonundan itibaren NASDAQ 100 endeksi fırladı. Endeks tam yüzde 32 oranında değer kazandı.

Federal Reserve geçen hafta şahin bir duruş sergiledi. Piyasa faiz oranlarını yeniden fiyatladı. Makroekonomik rüzgarlara rağmen teknoloji hisseleri yükselmeye devam etti. Uzmanlara göre piyasanın direnci klasik bir balon işaretidir.

Risk göstergesi kritik kırmızı çizgiyi aştı

Banka özel bir balon risk göstergesi kullanıyor. İngilizce kısaltması BRI olan araç sıfır ile bir arasında değer alıyor. Gösterge getiri oynaklık ivme ve kırılganlık boyutlarını ölçüyor. Sıfır risksiz durumu bir ise aşırı balonu temsil ediyor.

NASDAQ için hesaplanan BRI değeri 0.8 seviyesine tırmandı. Analistler eşiğin aşılmasının çift yönlü riskleri artıracağını öngörüyor. Geçmiş veriler büyük varlık balonlarının yüksek BRI okumalarıyla oluştuğunu gösteriyor. Zirve aşamaları aynı yüksek değerleri gösterdi.

S&P 500 endeksi ise farklı bir tablo çiziyor. Endeks aynı dönemde sadece yüzde 16 yükseldi. S&P 500 için hesaplanan BRI seviyesi oldukça düşük seyrediyor. İki endeks arasındaki köpüklenme derecesi açıkça ayrışıyor.

Yapay zeka çılgınlığının merkezindeki çip üreticileri

Sektörel bazda yarı iletken firmaları köpüklenmeyi tetikliyor. Micron AMD ve Intel gibi şirketler zirvede yer alıyor. Söz konusu hisselerin BRI puanları olağanüstü yüksek çıkıyor. Aynı şirketlerin NASDAQ 100 içindeki ağırlıkları da fazladır.

Analistler en yüksek puanlı on ABD hissesini inceledi. Bank of America verileri çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Zirvedeki on hissenin sekizi NASDAQ 100 endeksini domine ediyor. Ağırlığı yüksek hisseler endeksin fiyat performansını doğrudan şişiriyor.

Tematik düzeyde de riskli alanlar dikkat çekiyor. ABD teknoloji medya ve telekomünikasyon ivme işlemleri öne çıkıyor. Avrupa yarı iletken ve bellek çipi sektörleri listeye giriyor. Japonya kurumsal yönetişim reformu oyunları da yüksek puan alıyor.