BofA'dan yeni Türkiye analizi: CDS'lerde satış önerdi
Bank of America stratejistleri, Türkiye'nin risk-getiri profilinin zayıfladığını belirterek CDS’lerde satış önerisinde bulundu. 5 yıllık CDS için 1 aylık hedef 300 baz puan olarak açıklanırken, petrol fiyatlarındaki düşüşün ödemeler dengesine olumlu yansıyabileceği vurgulandı.
Bank of America (BofA) stratejistleri Türkiye'nin CDS'lerine ilişkin bir analiz yayımladı.
Analizde, risk-getiri profilinin giderek daha az çekici hale geldiğini öngörülürken Türkiye CDS’lerinde satış önerisi verildi.
Merveille Paja’nın da aralarında olduğu stratejistler yayımladıkları notta, “CDS sahiplerinin yakında hedge’lerini geri çekmeleri muhtemel” dedi.
BofA stratejistleri Türkiye'nin 5 yıllık CDS’i için 1 aylık hedeflerini 300 baz puan olarak belirledi.
'Türkiye tarifelerden yararlanabilir'
BloombergHT'de yer alan habere göre, stratejistler ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin ödemeler dengesini destekleyebileceğini belirtti.
Ayrıca Türkiye'nin tarife kaynaklı küresel yavaşlamadan nispeten yararlanan bir ülke haline getirilebileceği de kaydedildi.
BofA, Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri için tavsiyesini “piyasaya paralel getiri” olarak korudu.