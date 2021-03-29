Boğaziçi Beton, halka açılıyor

Boğaziçi Beton, halka arz için ilk adımı attı. Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için 25 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. Şirket, aynı tarihte halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için de başvuru yaptı.

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton üreticilerinden olan Boğaziçi Beton’un sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanıyor. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak.

Açıklamada, halka arza ilişkin başka detay yer almadı.

Boğaziçi beton, kiraladıkları dahil 30 hazır beton tesisi ve 553 adet iş makinası ile inşaat projelerine beton sağlıyor. Şirketin 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 6 milyon metreküp hazır beton üretim kapasitesi bulunuyor. Şirket ayrıca agrega maden işletmeciliği de yapıyor.