Boğaziçi Beton, halka arz sonuçlarını açıkladı

Boğaziçi Beton'un halka arz sonuçları belli oldu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda birim fiyat 3,50 TL olarak gerçekleşti. Halka arzda 114 milyon TL nominal değerli payların satışı yapılırken, halka arz büyüklüğü 399 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza aracılık yapan Vakıf Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamada, halka arza 42 bin 345 yurt içi bireysel, 31 yurt içi kurumsal ve 4 yurt dışı kurumsal talep geldi.

Boğaziçi Beton'un KAP'a yaptığı bildirimde ise "Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların yüzde 60'ı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 30'u ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 10'u oranında dağıtım yapıldı. Halka arz edilen şirket payları, 3 Haziran'dan itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 3,50 TL baz fiyat ve "BOBET.E" kodu ile işlem görmeye başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Tüm yatırımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, "2003 yılından bu yana Boğaziçi Beton markası ile Türkiye ekonomisinin nabzının attığı İstanbul'da, ülkemizi büyütecek mega projelerde yer aldık. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılardan planlanan tahsisatın yaklaşık iki katı talep geldiği bilgisini veren Zengin, "Halka arz sonrasında bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın gücünü de arkamıza alarak, daha büyük hedefler için çalışacağız" ifadesini kullandı.