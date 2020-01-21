BOJ faize dokunmadı, büyüme için daha iyimser
Japonya Merkez Bankası, politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde bırakırken, 2020 büyüme beklentisini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklendiği gibi para politikasında bir değişikliğe gitmedi.
Politika faizini eksi yüzde 0.1 seviyesinde kalırken, varlık alım programında da herhangi bir değişiklik yapılmadı.
BOJ, 120 milyar dolarlık mali tedbirler çerçevesinde, büyüme beklentisini ise yukarı yönlü revize ederek, 2020 için tahminini yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a çıkardı.