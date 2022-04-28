BOJ faizi değiştirmedi, enflasyon tahminini yükseltti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının yüzde -0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BoJ en son 2016 yılı Ocak ayında faizi yüzde 0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi seviyesine çekmişti.

BoJ, 10 yıl vadeli getiri hedefini de yüzde 0,0 olarak bıraktı.

Açıklamada, Japonya'nın ekonomik görünümü için risklerin dengelendiğine işaret edilerek, ekonominin büyük olasılıkla toparlayacağı belirtildi. BoJ, "Fiyat görünümüne yönelik riskler bir süre için yukarı yönlü devam edecek, sonrasında dengelenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Makroekonomik tahminlerini de açıklayan BoJ, 2022 mali yılı için çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a çıkardı. Gelecek yıl tahminini yüzde 1,1 olarak korurken, 2024 tahminini de yüzde 1,1 olarak açıkladı.

BoJ'un büyüme beklentisi 2022 mali yılı için yüzde 3,8'den yüzde 2,9'a çekilirken, 2023 mali yılı için yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a çıkarıldı. 2024 mali yılı için beklenti yüzde 1,1 olarak belirlendi.

Banka son 51 toplantıda faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.