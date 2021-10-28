BoJ, faizleri değiştirmedi, tahminlerini düşürdü

Japonya Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda para politikasında değişikliğe gitmedi. Faiz oranlarını ve varlık alım programlarını değiştirmeyen BOJ, 2021 için enflasyon ve büyüme tahminlerini düşürdü.

Japonya'da enflasyonun en azından 2 yıl daha yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam edeceğini öngören BOJ, kriz politikalarının geri çekilmesinde diğer merkez bankalarının gerisinde kalacağının da sinyalini verdi.

Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 0,0 'a indiren BOJ, 2022 mali yılı için beklentisini de yüzde 0,9 olarak korudu.

BOJ yaptığı açıklamada, "Hizmet tüketimi pandemi kaynaklı olarak baskı altında kalmaya devam edecek, ihracat ve üretim ise tedarik sıkıntıları nedeniyle geçici olarak yavaşlayacak.Ancak pandeminin etkisi yavaş yavaş kayboldukça ekoomi toparlanacak" değerlendirmesine yer verdi.

BOJ bu toplantıda da 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili getiri hedefini yüzde 0 civarında devam ettirme kararı aldı ve getiri kontrolüne yönelik bu karar yine 1'e karşı 8 oyla alındı. Kataoka, bu toplantıda da karar muhalefet etti.