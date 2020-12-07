BOJ, hisse senedinde zirveye yükseldi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 434 milyar dolarla en fazla Japon hisse senedini elinde tutan kurum konumuna yükseldi.



Bloomberg'in haberine göre, NLI Research Institute analisti Shingo Ide tarafından yapılan hesaplamada, bankanın borsa yatırım fonu alımları ile elindeki hisse miktarını 45,1 trilyon yene (434 milyar dolar) çıkardığı ve en fazla Japon hisse senedi bulunduran kurum konumuna yükseldiği belirtildi.



Hesaplama, ülkede ilk kez Devlet Emeklilik Fonu'nun Japonya hisse senedi tutma konusunda ikinciliğe indiğini gösteriyor. Geçen ay itibarıyla fonun elindeki Japon hisse senedi miktarı 44,8 trilyon yen civarındaydı.