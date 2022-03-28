BoJ, sınırsız tahvil alacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ) getiri eğrisini savunmak için bu yıl ikinci kez tahvil piyasasına girmeye ve 10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinden yüzde 0,25 faiz oranı ile sınırsız miktarda satın almaya karar verdi. BoJ kararını yarın uygulayacak.

Karar, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili faizinin bugün erken saatlerde son 6 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 0,245'e kadar yükselmesinin ardından geldi.

BoJ, daha önce de 10 Şubat tarihinde Japon devlet tahvili piyasasına müdahalede bulunmuştu.

Japonya MB'nin tahvil piyasasına müdahale kararı sonrasında Japon Yeni ABD Doları karşısında değer kaybetti. ABD Doları, Japon Yeni karşısında 123,11 seviyesine kadar yükseldi. USD/JPY şu sıralarda 122,93 seviyesinde.

Analistler, BoJ'un 10 yıl vadeli tahvilden sınırsız alım kararınını Banka'nın ultra gevşek para politikasını devam ettireceğine yönelik bir mesaj olduğunu ifade ettiler.