BoJ, varlık alımında sınırı kaldırdı

27 Nisan 2020

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Politika Kurulu bugün yaptığı toplantıda beklentilere paralel olarak koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadele kapsamında riskli varlık alımlarını hızlandırma ve sınırsız miktarda devlet tahvili alma sözü verdi.



Şirket tahvilleri ve ticari kağıt alımlarını toplam tutar 20 trilyon yene ulaşana kadar hızlandırma sözü veren bOJ, getiri eğrisini düşük tutmak için agresif şekilde devam tahvili alacağını da duyurdu.



BOJ bu toplantıda beklendiği gibi kısa vadele faiz oranın yüzde -0,10'da tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisini yüzde 0 civarında sürdürme vaadini tekrarladı. Üyelerden Kataoka, getiri eğrisi kontrolü kararına muhalefetini bu toplantıda da sürdürdü.



Yapılan açıklamada, BOJ'un KOVID-19'un etkilerini yakından izleyeceği ve gerektiğinde politikayı daha da gevşetmekten çekinmeyeceği tekrarlandı.

BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda saat 09.30'da politika kararlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.