Bonus kültürü geri döndü! 6 banka CEO’suna 258 milyon dolar

Wall Street’te uzun süredir düşük profilde kalan dev maaşlar yeniden gündemin merkezine yerleşti. 2026 başında açıklanan resmi belgeler, ABD’nin en büyük altı bankasının CEO’larının 2025 yılında toplam 258 milyon dolar kazandığını ortaya koydu.

Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 21 artış anlamına geliyor ve finans sektöründe üst düzey maaş politikalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Maaşlar rekor seviyeye ulaştı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belgelere göre, ülkenin en büyük altı bankasının CEO’ları 2025 mali yılında toplam 258 milyon dolar kazandı.

Bu artış, 2021’den sonra kaydedilen en büyük ikinci maaş artışı olarak dikkat çekti. Bankacılık sektöründe maaş artışının temel nedeni ise rekor seviyeye ulaşan gelir ve kârlılık oldu.

Bankaların gelirleri 600 milyar dolara yaklaştı

ABD’nin en büyük altı bankası 2025 yılında toplamda yaklaşık 600 milyar dolar gelir elde etti. Bu, sektör tarihindeki en yüksek gelir seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kârlar ise bir önceki yıla göre yüzde 8 artış gösterdi. Bu artışın arkasında üç temel faktör yer aldı:

- Birleşme ve satın alma işlemlerinde büyük artış

- Goldman Sachs ve Morgan Stanley’de rekor seviyede işlem gelirleri

- Artan kredi faiz gelirleri

Bu güçlü finansal performans, CEO maaşlarının da otomatik olarak yükselmesine neden oldu.

Banka CEO’larının 2025 maaşları açıklandı

SEC verilerine göre 2025 yılında en yüksek maaş alan banka CEO’ları şöyle:

- Goldman Sachs CEO’su David Solomon: 47 milyon dolar (+ yüzde 21)

- Morgan Stanley CEO’su Ted Pick: 45 milyon dolar (+ yüzde 32)

- JPMorgan CEO’su Jamie Dimon: 43 milyon dolar (+ yüzde 10)

- Citigroup CEO’su Jane Fraser: 42 milyon dolar (+ yüzde 22)

- Bank of America CEO’su Brian Moynihan: 41 milyon dolar (+ yüzde 17)

- Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf: 40 milyon dolar (+yüzde 28)

Uzmanlara göre artık büyük banka CEO’ları için 40 milyon dolar seviyeleri yeni standart haline geldi.

CEO maaşlarının büyük kısmı bonus ve hisse

Bankaların CEO’ları genellikle düşük bir sabit maaş alıyor. Asıl kazanç ise performansa bağlı bonuslar ve hisse ödüllerinden geliyor.

Bu ödüller şu kriterlere bağlı olarak belirleniyor:

- Hisse başına kazanç

- Özsermaye kârlılığı

- Hisse performansı

- Toplam yatırımcı getirisi

Finans krizinin tekrar edip etmeyeceği tartışılıyor

2008 finans krizinden önce de banka CEO’ları yüksek maaşlar alıyordu. Ancak kriz sonrası zararların büyük kısmını yatırımcılar ve devlet üstlenmişti.

Bankalar ise mevcut sistemin farklı olduğunu savunuyor. Buna göre:

- Maaşların büyük bölümü hisse bazlı ve yıllara yayılıyor

- Hatalı yönetim durumunda maaş geri alınabiliyor

- Bonuslar risk yönetimi kriterlerine de bağlı

CEO ile çalışan maaşları arasındaki fark büyüyor

CEO maaşlarının hızla artması, çalışan maaşlarıyla arasındaki farkın daha da büyümesine neden oldu. Özellikle şu gelişmeler dikkat çekiyor:

- Şube kapatmaları

- Personel azaltmaları

- Artan banka ücretleri

Yatırımcılar ve düzenleyiciler süreci yakından izliyor

Yatırımcılar, yıllık genel kurul toplantılarında CEO maaşlarını oylayabiliyor. Bu oylamalar genellikle sembolik olsa da, güçlü muhalefet yönetim üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Düzenleyiciler ise özellikle şu alanlara odaklanıyor:

- Ticari gayrimenkul kredileri

- Riskli finansman işlemleri

- Kredi zararları