Borç sarmalındaki Evergrande için kritik viraj

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande için bu hafta kritik öneme sahip. Evergrande'nin Mart 2022 vadeli tahvilinin 23 Eylül'deki kupon ödemesi 83.5 milyon dolar. Öte yandan şirketin ayrıca 47.5 milyon dolarlık Mart 2024 vadeli tahvil kupon ödemesini 29 Eylül'de yapması gerekiyor.

Evergrande Group'un hisseleri şirketin borçlarında temerrüte düşeceği kaygılarıyla 11 yılın en düşük seviyesine gerilerken, alacaklılar şirketin borçlarını geri ödememesi ihtimalini göz önüne alarak karşılık ayırmaya başladılar.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre şirketin ana alacaklılarından biri krediler için zarar karşılığı ayırırken, diğer bazı alacaklılarsa Evergrande'ye borçları geri ödemesi için ek süre vermeyi planlıyor.

Dört banka yöneticisinin Reuters'a yaptığı bu açıklama, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'deki en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin muhtemel iflasına finansal kurumların nasıl hazırlandıklarını gösteriyor.

305 milyar dolarlık borç yükü

Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande'nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirterek şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu düşürmüştü.

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuş ve 20 Eylül'de vadesi gelecek kredi faiz ödemesini yapamayacağını bankalara iletmişti.

Çin'in devlet destekli Global Times gazetesinin baş editörü, Evergrande'nin "batmayacak kadar büyük" olduğu varsayımıyla devletin kurtarma paketine bel bağlamaması gerektiği konusunda uyarmıştı.

Çin'in varlık bakımından en büyük üçüncü bankası Agricultural Bank of China'nın (AgBank) bir yöneticisine göre, banka Evergrande'ye verdiği krediler için belli bir zarar karşılığı ayırdı.



İki büyük alıcı süre uzatabilir

Öte yandan iki farklı kaynağa göre, Evergrande'nin diğer iki büyük alacaklısı China Minsheng Banking Corp ve China CITIC Bank Corp Ltd, Evergrande'nin vadesi yakında dolacak borç yükümlülüklerinin bir kısmının faiz ödeme süresini uzatmayı planlıyor.

Alacaklılardan Minsheng, Evergrande'ye olan kredi pozisyonunu son 12 ayda 40 milyar yuandan 30 milyar yuana düşürmüş ve borçlu şirkete son aylarda yeni kredi teklif etmeyi kesmişti.



Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan'ın konuya ilişkin analizi şöyle:

Evergrande'nin 300 milyar USD'yi aşan toplam borcu nedeniyle ekonomik açıdan yaratacağı etki göz ardı edilmemeli. Buradaki ödeme güçlükleri, temerrüt, iflas risklerinden kaynaklı bulaşma etkisinin Çin dışındaki pazarları da etkileme olasılığı yüksek. Hisselerdeki derin düşüş sadece Çin ana karasını etkilemiyor, Hong Kong'a da stres bulaşmış durumda. Kreditörlere ve piyasaya olan borçların birçok bağıl şirketi etkilemesi durumu olabilir. Tabii, teminat sorununun bankacılık üzerinde yaratacağı etki de işin merkezinde duruyor. Perşembe günü iki tahvil ödemesi var ve şirket muhtemelen bu ödemeleri aksatacak. Şirketin tahvillerinin ihraç fiyatının bir hayli altına düşmesi iflas riskiyle ilintili ve nakit durumunu etkileyen düşük emlak satışları sektörün genelinin durumunu da etkiliyor. PBOC, finansal sisteme stresi azaltmak için kısa vadeli 14 milyar USD likidite sağladı. Merkez bankasının veya hükümetin olası kurtarma veya likidite müdahalesi, eğer kendiliğinden bir düzelme veya yapılandırma olmazsa beklenecektir.

Yüzde 10.2 kayıpla kapandı

Şirketin kupon ödemelerini yapıp yapamayacağı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Belirsizlik piyasalarda oynaklığı artırmış durumda.

Asya'da Çin, Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken açık olan piyasalarda düşüş eğilimi öne çıktı. 300 milyar dolar borcu bulunan Çin'li Evergrande şirketinin bu hafta ödemesi gereken borçlara ilişkin belirsizlikler endişeleri artırırken, Çin'de devam eden regülasyon adımları da pay piyasalarını olumsuz etkiliyor.

Evergrande'nin Hong Kong borsasındaki hisseleri yüzde 19 düşüşle Mayıs 2010'dan beri olan en düşük seviyesine indikten sonra günü yüzde 10.2 kayıpla 2.28 Hong Kong doları seviyesinde kapattı.

Şirketin gayrimenkul yönetim iştirakinin hisseleri yüzde 11.3 düşerken, elektrikli araç birimi yüzde 2.7 geriledi. Evergrande'nin büyük hissedarı olduğu dijital film şirketi Hengten Net'in hisseleri de yüzde 9.5 geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,3 düşüşle 24099,14 puandan kapandı.



Çinli gayrimenkul şirketinin hissesi yüzde 87 düştü

Bu arada Çinli gayrimenkul şirketi Sinic'in hisseleri Hong Kong'da pazartesi günü yüzde 87 değer kaybettikten sonra işleme kapatıldı. Şirketin yüzde 9,5 faizli 246 milyon dolar değerindeki tahvilinin vadesi 18 Ekim’de dolacak.