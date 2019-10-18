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Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi

Türkiye Bankalar Birliği, borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın BDDK tarafından onaylandığını duyurdu.

Borç yapılandırma uygulamasına küçük işletmeler de dahil edildi
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Türkiye Bankalar Birliği(TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, "Birliğimiz tarafından bu uygulama hakkında Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır. " denildi.

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