Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama
Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB’nin yedek akçesinin Hazine’ye aktarılması meclise sunuldu.
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