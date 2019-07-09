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Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama

Borçlu şirketlere finansal yapılandırma, küçük şirketlere götürü vergi imkanı, varlık barışında süre uzatımı ve MB’nin yedek akçesinin Hazine’ye aktarılması meclise sunuldu.

Borç yapılandırma ve vergide yeni uygulama
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