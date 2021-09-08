Borçelik’e 10 milyon euroluk yeşil kredi

Galvanizli çelik üreticisi Borçelik, ING Türkiye’’den toplam 2 yıl vade ile tek dilimden oluşan 10 milyon euroluk kredi sağladı. Sağlanan kredi Borçelik’in, Borusan Grup sürdürülebilirlik stratejileri kapsamındaki iklim kriziyle mücadele hedefiyle, enerji verimliliğinin sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik kullanılacak. Kredi ile gerçekleştirilecek yatırımlarla şirketin sürdürülebilirlik performansının artırılması planlanıyor.

“Çeliğin geleceği sürdürülebilir üretimden geçiyor”

Farklı ülkelerin karbon emisyonu teknolojileri üzerine çalıştığını ve Türkiye’de de sektörün bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Çelik sektörü olarak Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi ile ilgili olarak tüm paydaşlar ile iletişim halindeyiz. Bu konuda sektörümüzün bir yol haritası oluşturması büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte müşterilerimizin sürdürülebilir üretim beklentilerini karşılayan ve karbon kaynaklı vergilerden asgari derecede etkilenen bir sektör yapılanmasını inşa etmemiz gerekiyor çünkü çeliğin geleceği sürdürülebilir üretimden geçiyor.” değerlendirmesini yaptı.

“Yatırımın odağında sürdürülebilirlik var”

Borçelik’in kuruluşundan bu yana yüksek katma değerli malzemeler üreterek Türkiye’nin lokomotif sektörlerini destekleyen, global arenada kendinden söz ettiren bir marka hedefi ile hareket ettiğini belirten Çakır,

Sürdürülebilirlik alanında 2030’a kadar önemli bir dönüşümü tamamlayacaklarını söyleyen Kerem Çakır, şunları kaydetti: “Kullandığımız enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi, düşük karbonlu yeni teknolojilere yatırım yapılması ve proseslerimizde enerji verimliliğinin sağlanması konularında pek çok uygulamayı önümüzdeki süreçte kademeler halinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, tüm küresel belirsizliklere rağmen sağladığımız kredinin Borçelik’e ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek adına yapacağımız yatırımlara duyulan güveni teyit etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz”

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise, sürdürülebilir bir dünya hedefinde hem bireylerin hem kurumların sorumlulukları bulunduğunu aktardı.

ING Türkiye olarak, sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inandıklarını belirten Akay, Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık temelleri üzerine inşa edilen iş modelimiz ile ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe öncelik veriyor ve sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimimize yön veren bir anlayış olarak görüyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu iş birliğini gerçekleştirmekten mutluyuz.” diye konuştu.